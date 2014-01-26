Yealink + LDAP = Любовь

Конечно искать надо не в месте про “гуй”, полезную информацию по данному поводу можно наковырять в мануале про autoprovision. Это в общем то логично, ибо уж коль скоро мы используем “доменные хотелки” мы обязаны их автоматизировать. :)
Для “следствия” далее понадобится снифер для трассировки запросов (использовал wireshark), который запущен на контроллере домена и оснастка “Active Directory пользователи и компьютеры”).
Сама веб-морда:
Расшифровка:
server address - контроллер домена, к которому обращаемся.
port - 389 (стандартный)
login - Имя пользователя для LDAP-сервера. должно быть distinguishedName (уникальное имя) подробнее читаем тут: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc977992.aspx , Например в моём тестовом домене: CN=Алекс Клёпов (Админ),OU=Инсофт,DC=insoftserv,DC=local
пароль - no comments:)))) Передаётся, кстати, по сети в открытом виде
Если авторизация верна, то bind-request вернёт success
В противном случае получим ошибку авторизации.
Главное здесь не запутаться с именем. Имя, кстати, можно вводить в формате User Principal Name : user@mydomain.local
Max Hits (1~32000) Максимальное число возвращаемых позиций, которое вернёт LDAP - сервер (Если пусто - 32000). Имеет значние для “толстых” доменов с точки зрения нагрузки на сеть. можно увидеть в поле sizelimit запроса
LDAP Name Filter - поиск по имени, например в адресной книге sn=% При поиске в адресной книге LDAP по имени строка конвертируется в запрос к серверу LDAP (Поиск по строке "klj")
Про сам синтаксис написания фильтров можно ознакомиться тут:
http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/5392.active-directory-ldap-syntax-filters.aspx
LDAP Number Filter - поиск по телефону, например при входящем звонке
(|(ipPhone=%)(mobile=%))
При звонке с телефона с номером 111 видим следующий запрос:
Как можно отладить и "попробовать" запрос? В оснастке “Active Directory пользователи и компьютеры”, "жмакаем" правой клавишей по домену -> Найти -> :
Вывело на экран 2 позиции, но на экране телефона будет отражена первая.
base Корневой объект LDAP “телефонной книги LDAP”. В нём происходит поиск по фильтру поиска. Я ищу в organization unit "Инсофт" своего тестового домена ou=Инсофт,dc=insoftserv,dc=local
LDAP Name Attributes Список атрибутов имён, которые возвращает LDAP server (может быть несколько, разделены пробелом), например, у меня “Выводимое имя” cn и “Фамилия” sn
LDAP Number Attributes Список атрибутов номеров телефонов (например, у меня mobile и ipPhone), которые возвращает LDAP server (может быть несколько, разделены пробелом)
LDAP Display Name Поле LDAP из числа атрибутов с именем (LDAP Name Attributes), которое будет выводиться на экран дисплея. Поддерживается только один конкретный атрибут, у меня %sn , т.е. выводится sn - фамилия.
Соответственно, вот что вижу при входящем звонке с телефона 111: